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03.03.2020

Son dakika: TSK Esad rejimi hedeflerini tam isabet vurdu! Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

'nin kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede başlattığı devam ediyor. Hareket kapsamında, SİHA'lar tarafından tespit edilen hedefler bir bir imha ediliyor. Karadan da topçu birlikleri rejim hedeflerini vurarak harekata destek sağlıyor.

Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, havadan gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, araçlarının da vurulduğu görüldü.



ESAD REJİMİNE AĞIR DARBE

bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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