Son dakika: TOKİ sosyal konut projesinde tarihi gün! Başkan Erdoğan ucuz konutun detaylarını açıklıyor | İşte başvuru şartları

Son dakika haberleri... Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den sosyal konut projesi'nin detaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Başvurular yarın başlıyor. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Azami iki yıl içinde bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'' açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız 608 bin liralık 2+1 liralık konutlara aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. 850 bin liralık 3+1 konutlar ise aylık 3187 lira ve 240 ay vade ile satılacak." dedi.

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