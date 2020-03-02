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02.03.2020

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'daki kalleş saldırı hakkında yeni açıklama| Video

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yönelik PKK'lı hainlerin roketli saldırısı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Pekcan, "Ağır yaralı 4 personelimiz" var." dedi. Daha önce yapılan açıklamada saldırıda bir personelin şehit olduğu duyurulmuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Pekcan, "Ağır yaralı 4 personelimiz" var." dedi. Daha önce yapılan açıklamada saldırıda bir personelin şehit olduğu duyurulmuştu.

"AĞIR YARALI 4 PERSONELİMİZ VAR"

Bakan Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Maalesef bir şehidimiz var yaralılarımız var. Çok üzgünüz. Türk milletinin başı sağolsun. Ticaret Bakanlığı olarak biz ticaretin artırılması ülkemizin dirliğine toplumsal refahın artırılması için gece gündüz Türkiye'nin dünyanın her köşesinde çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı ülkemizin refahını nasıl hedef aldıklarının göstergesi. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde geri adım atmadık, atmayacağız. Çok şükür güvenlik güçlerimiz saldırı nereden gelirse gelsin gereken cevabı vermektedirler. Ağır yaralı 4 personelimiz var."

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