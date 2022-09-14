14 Eylül 2022, Çarşamba
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Son dakika: Terör mağarasından cephanelik çıktı! Kuzey Irak'ta 359 silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki arama tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçiğin 359 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiği mağarada, oda olarak kullanılan çeşitli alanlar bulunuyor. Ayakta yürümenin mümkün olmadığı ve tünellerle diğer alanlara bağlanan mağarada jeneratörün dahi bulunduğu görülüyor.