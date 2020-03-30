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Son dakika: TBMM'de yeni koronavirüs tedbiri! Esnek çalışma sistemine geçiliyor |Video
Son dakika: TBMM'de yeni koronavirüs tedbiri! Esnek çalışma sistemine geçiliyor. Yeni tip koronavirüs küresel salgınına karşı TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamdaki çalışmalar doğrultusunda Meclis'te esnek çalışma sistemine geçiliyor. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.
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