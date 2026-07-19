Almanya'da klima yasağını mahkeme kararı değiştirdi

Almanya'da etkisini artıran sıcak hava dalgalarının ardından klima kullanımına ilişkin önemli bir yargı kararı alındı. Federal Mahkeme, apartmanlarda yaşayan kiracı ve kat maliklerinin balkonlarına klima sistemi kurma taleplerinin kural olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Emsal niteliğindeki kararla, yıllardır uygulanan dış cephe ve klima kısıtlamalarının önündeki en büyük engellerden biri kaldırılırken, kararın ülke genelindeki benzer başvurular için de yol gösterici olması bekleniyor. Almanya'daki son durumu A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.