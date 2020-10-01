01 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Genel Kurul’un ilk gündem maddeleri ne olacak? A Haber'de flaş açıklamalar

Genel Kurul’un ilk gündem maddeleri ne olacak? A Haber'de flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2020 13:58
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis bahçesinde A Haber Ankara koordinatörü Fatih Atik’in konuğu oldu. Milletvekilleri gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis bahçesinde A Haber Ankara koordinatörü Fatih Atik'in konuğu oldu. Milletvekilleri gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları;

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Türkiye millet olarak devlet olarak tüm varlığıyla can Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan çok haklıdır. Ülkesi vatanı Ermenistan tarafından işgal edilmiştir ve bu işgal 30 yıla varan bir süredir maalesef sona erdirilememiştir.

AYM'NİN BERBEROĞLU KARARI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Yargıtay kararını alır, bu çerçevede hareket edilir. Türkiye'nin anayasal düzeni ortadadır. Görev sınırları bellidir.

ERMENİSTAN'IN SALDIRGAN TUTUMUNU LANETLİYORUM

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ermenistan yine sivilleri hedef alıyor, onları vuruyor. Ermenistan'ın saldırgan tutumunu lanetliyorum. İşgal olan bölgeler alınmadan masaya oturulmamalı.

Son dakika: TBMM’de 4. yasama yılı başlıyor! Hangi konular gündemde olacak? A Haberde değerlendirdi SON DAKİKA: TBMM'DE 4. YASAMA YILI BAŞLIYOR! HANGİ KONULAR GÜNDEMDE OLACAK? A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Genel Kurul’un ilk gündem maddeleri ne olacak?
Genel Kurul’un ilk gündem maddeleri ne olacak?
TBMM'de yeni yasama yılı!
TBMM'de yeni yasama yılı!
CHP de Ermenistan da Türkiye'yi suçladı!
CHP de Ermenistan da Türkiye'yi suçladı!
Yeni düzen bugün başlıyor!
Yeni düzen bugün başlıyor!
Dağlık Karabağ Operasyonu'nda 5. gün!
Dağlık Karabağ Operasyonu'nda 5. gün!
Sınır ötesi tezkereleri TBMM'ye sunuldu
Sınır ötesi tezkereleri TBMM'ye sunuldu
Terör bağlantılı 12 kişi sınırda yakalandı
Terör bağlantılı 12 kişi sınırda yakalandı
İBB'den tepki çeken paylaşım!
İBB'den tepki çeken paylaşım!
Sınır ötesi tezkereleri TBMM'ye sunuldu
Sınır ötesi tezkereleri TBMM'ye sunuldu
TBMM’de 4. yasama yılı başlıyor
TBMM’de 4. yasama yılı başlıyor
İran Erivan’a silah mı taşıyor?
İran Erivan’a silah mı taşıyor?
Başkan Erdoğan TBMM'de açılış konuşması yapacak
Başkan Erdoğan TBMM'de açılış konuşması yapacak
Daha Fazla Video Göster