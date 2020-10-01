Genel Kurul’un ilk gündem maddeleri ne olacak? A Haber'de flaş açıklamalar

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis bahçesinde A Haber Ankara koordinatörü Fatih Atik’in konuğu oldu. Milletvekilleri gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis bahçesinde A Haber Ankara koordinatörü Fatih Atik'in konuğu oldu. Milletvekilleri gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları;

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Türkiye millet olarak devlet olarak tüm varlığıyla can Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan çok haklıdır. Ülkesi vatanı Ermenistan tarafından işgal edilmiştir ve bu işgal 30 yıla varan bir süredir maalesef sona erdirilememiştir.

AYM'NİN BERBEROĞLU KARARI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Yargıtay kararını alır, bu çerçevede hareket edilir. Türkiye'nin anayasal düzeni ortadadır. Görev sınırları bellidir.

ERMENİSTAN'IN SALDIRGAN TUTUMUNU LANETLİYORUM

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ermenistan yine sivilleri hedef alıyor, onları vuruyor. Ermenistan'ın saldırgan tutumunu lanetliyorum. İşgal olan bölgeler alınmadan masaya oturulmamalı.