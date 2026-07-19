AK Partili meclis üyesinin evine silahlı saldırı anı kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim İdikurt'un evine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda çok sayıda mermi eve isabet ederken, evde bulunan 7'si çocuk 9 kişi büyük panik yaşadı. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırının ardından jandarma ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.