Çocuklarda ekran bağımlılığına karşı ailelere öneriler

Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların telefon, tablet ve bilgisayar başında geçirdiği süre de arttı. Uzmanlar, kontrolsüz ekran kullanımının özellikle küçük yaş gruplarında fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerken, ekranın tamamen yasaklanması yerine yaşa uygun ve kontrollü kullanımın önemini vurguluyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi değil, aynı zamanda çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirerek sorumluluk bilinci kazanmaları için önemli bir fırsat olduğunu belirterek anne ve babalara ekran süresini dengeleyecek önerilerde bulundu.