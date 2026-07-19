Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un ifadesi işlemi başladı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette ifade işlemleri başlarken, Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz transferleri nedeniyle özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yaptığı öğrenildi. Soruşturmadaki son gelişmeler ve operasyonun perde arkasındaki dikkat çeken ayrıntıları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında aktardı.