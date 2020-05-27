Son dakika: Sen o şarkıyı nasıl söylersin? Adnan Menderes'in sevdiği şarkıyı söyledi diye yaka paça nezarete atıldı |Video

Son dakika haberi... Milli irade 60 yıl önce bugün katledildi. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında yaşanan ilginç bir olayı anlattı. Gazionada şarkı söyleyen bir kişi demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in sevdiği şarkıyı söyledi diye nezarete atıldı.

Milli irade 60 yıl önce bugün katledildi. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında yaşanan ilginç bir olayı anlattı. Gazionada şarkı söyleyen bir kişi demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in sevdiği şarkıyı söyledi diye nezarete atıldı.

SEN O ŞARKIYI NASIL SÖYLERSİN?

Donat yaşanan hadiseyi bu sözlerler anlattı: Celal Bayar idamla yargılanıyordu bir şarkıcı kızımız gazinoda bir şarkı söyledi: Nihansın dideden ey mesti nazım. Programdan sonra yaka paça nezarete atıldı. Çünkü bu şarkı merhum Adnan Menderes'in en fazla sevdiği şarkı. Sen o şarkıyı nasıl söylersin bir kasıtla mı söylersin sen onlardan mısın diye?