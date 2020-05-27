Adnan Menderes öncülüğünde Türkiye'de yapılan ekonomik devrimler
Demokrat Parti (DP) dönemine ilişkin yayımlardan derlediği bilgiye göre, merhum Adnan Menderes'in başbakanlığında tarıma yönelik çok önemli atılımlar art arda geldi. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde atılan adımlarla tarım sektöründe büyük bir devrim yaşandı. Traktör sayısından ekilen arazi ve verim artışına kadar Türk çiftçisi ve köylüsü kapsamlı dönüşüm geçirdi. Tek parti döneminin ardından iktidara gelen Demokrat Parti'nin 1950-1960 dönemini kapsayan yönetiminde ekonomide önemli kalkınma hamleleri gerçekleştirildi. Bu dönemde özel sektör teşvik edildi, ülke ekonomisi yıllık ortalama yüzde 7,8 büyüdü. İhracat dalgalı seyrine rağmen 263,4 milyon dolardan 320,7 milyon dolara, ithalat da 285,7 milyon dolardan 468,2 milyon dolara ulaştı. Kara yolu taşımacılığı, altyapı ve reel sektör yatırımları açısından "altın yıllar" olarak nitelenen dönemde, GÜBRETAŞ, TPAO, DMO, Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Banknot Matbaası gibi kuruluşlar faaliyete başladı.
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