Yapay zekayla profesörün sesini taklit ettiler! Sahte şurup reklamına suç duyurusu

Trabzon'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün görüntüleri, yapay zekayla yeniden seslendirilerek sahte şurup reklamında kullanıldı. Astım ve KOAH'ı iki haftada kalıcı olarak ortadan kaldırdığı iddia edilen ürünün reklamında kendisine ait olmayan ifadelerin kullanıldığını fark eden Özlü, suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. Özlü, vatandaşları sahte reklamlara karşı uyardı.