ASELSAN'ın milli elektronik destek podu ANTİDOT'tan önemli başarı! 10 bin saatlik görev süresini tamamladı
ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği elektronik destek podu ANTİDOT, 10 bin saatlik görev süresini başarıyla tamamladı. İnsansız hava araçlarına (İHA) entegre edilen sistem, düşman unsurlarının yerini tespit ederek tehditlerin etkisiz hale getirilmesine zemin hazırlıyor. ANTİDOT, İHA'ların görev kabiliyetinin ve güvenliğinin artırılmasında önemli rol oynuyor.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr