24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 24 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 24 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2020 19:50
Güncelleme:24.08.2020 19:50
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ağustos Pazartesi gününe ait günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu.

Paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek, tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak"

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bakan Koca 24 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı
Bakan Koca 24 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı
Akdeniz'deki NAVTEX restleşmesi çatışmaya döner mi?
Akdeniz'deki NAVTEX restleşmesi çatışmaya döner mi?
Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX misillemesi
Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX misillemesi
AK Partili başkan isyan etti: İçimiz kan ağlıyor
AK Partili başkan isyan etti: İçimiz kan ağlıyor
Yalıkavak'ta içler acısı görüntü!
Yalıkavak'ta içler acısı görüntü!
Yunanistan'dan gerginliği tırmandıran adım
Yunanistan'dan gerginliği tırmandıran adım
Bakan Soylu A Haber'e konuştu
Bakan Soylu A Haber'e konuştu
Yunanistan'dan Akdeniz'de savaş çığırtkanlığı!
Yunanistan'dan Akdeniz'de savaş çığırtkanlığı!
Eksi HDP'li vekil hakkında flaş karar
Eksi HDP'li vekil hakkında flaş karar
FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına büyük darbe
FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına büyük darbe
Babasını asker selamı ile uğurladı
Babasını asker selamı ile uğurladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan sel yalanı!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan sel yalanı!
Daha Fazla Video Göster