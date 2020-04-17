Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya tepki |Video

Son dakika haberi; Prof. Dr. Ercüment Ovalı dün gece yarısı Twitter hesabı üzerinden yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir basın mensubunun sorusu üzerine isim vermeden Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamasına 'Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz' diyerek tepki gösterdi.

Son dakika haberi; Prof. Dr. Ercüment Ovalı dün gece yarısı Twitter hesabı üzerinden yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir basın mensubunun sorusu üzerine isim vermeden Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamasına 'Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz' diyerek tepki gösterdi.

BAKAN KOCA: İLAÇ VE AŞI İŞİ MİLLİ VE STRATEJİK BİR İŞTİR

Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadaki açıklaması için "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz." dedi.