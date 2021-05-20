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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında flaş maske açıklaması

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Giriş: 20.05.2021 21:03
Güncelleme:20.05.2021 21:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, maske kullanımıyla ilgili vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın maske kullanıma yönelik yaptığı yeni açıklamasında "Açık havada 2 metre mesafede etrafınızda kimse yoksa maske takmanıza gerek yok. Evin içinde ve yalnızsanız tabiki maske takmamalısınız." ifadelerini kullandı.

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