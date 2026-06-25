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Silivri'de bir sürücünün ambulansa yol vermediği anlar görüntülendi

Silivri'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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