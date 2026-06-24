28 Şubat zihniyeti hortladı! Başörtüsü nefreti mi tetiklenmek isteniyor?

Türkiye'de başörtüsü yasağının kaldırılması ve inanç özgürlüğünün güvence altına alınmasının ardından farklı şehirlerde yaşanan olaylar yeniden tartışma başlattı. Mersin, Antalya, İstanbul ve üniversite ortamlarında başörtülü vatandaşlara yönelik ayrımcılık ve nefret söylemi iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmeler, 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamaların yeniden gündeme geldiği yönündeki eleştirileri beraberinde getirirken devlet kurumları ve yargı organları ise inanç özgürlüğünü hedef alan girişimlere karşı hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.