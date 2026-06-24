LGBT'li öğretmen tartışması sürüyor: Vatandaş ne diyor?

İstanbul Sarıyer’deki özel bir okulda görev yapan erkek öğretmenin cinsiyet değiştirerek "Zoe Lila" adıyla derslere girmeye devam etmesi ve okul yönetiminin velilere yönelik düzenlediği skandal "Cinsel Kimlik" semineri Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geniş çaplı soruşturma başlattığı olayla ilgili A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu. Vatandaşlar, çocukların pedagojik gelişimini hiçe sayan ve aile yapısını hedef alan bu duruma sert tepki gösterdi.