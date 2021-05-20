Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Uzman isim tarih verdi!





'TEMMUZ, AĞUSTOS GİBİ CİDDİ DÜŞÜŞLER YAKALAYABİLİRİZ'

Doç. Dr. Savaşçı, aşı hızının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada şu anda 10'uncu sıradayız; ama nüfusa göre aşılama oranında ne yazık ki biraz teminde sıkıntı yaşadığımız için hem de ramazanın etkisi ile 48'inci sırada kaldık. İsrail'de günlük vaka sayısı 8'e kadar düştü. mRNA aşısı yaptılar, herhangi bir yan etki de oluşmadı. Halkımızda biraz çekinceler var. Bazı medya kuruluşları, sosyal medyada hem aşıyı hem de tedavileri olumsuz etkileyecek açıklamalar var. Dolayısıyla çok tartışmalara girmeden aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Dünyada aşının etkisi ile virüs yayılımı azalıyor. Bunun etkisi ülkemizde de görünüyor. Biz vakalarda 10 binler seviyesindeyiz. Belki günlük 1-2 bin artışlar olabilir; ancak ciddi dalgalanmalar beklemiyoruz. Aşılanmayı artırırsak temmuz, ağustos gibi vakalarda ciddi düşüşler yakalayabiliriz. Muhtemelen bizim sonbaharda günlük vaka sayılarımız belki 500'ün altına bile düşmüş olacaktır" diye konuştu.