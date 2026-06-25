NATO Baltık'ta savaşa hazırlanıyor iddiası! Dünya "Nükleer savaş" riskiyle karşı karşıya

Ukrayna-Rusya savaşının ardından Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel güvenlik endişelerini artırırken, şimdi de gözler Baltık Denizi'ne çevrildi. İngiliz basını The Telegraph'ın haberine göre NATO'nun Baltık Denizi'nde yeni bir savaş hazırlığında olduğu iddia edildi. A Haber'de söz konusu savaş ihtimali masaya yatırılırken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, harita üzerinden olası çatışma senaryolarını anlattı. Olçar, Suwalki Koridoru, Kaliningrad hattı ve Kuzey Buz Denizi'nin krtik noktalar olduğunu belirtirken Rusya'nın 2 yıl önce Baltık Denizi'nde yaptığı nükleer tatbikatı hatırlatarak üç noktada nükleer savaş riskinin arttığını vurguladı.