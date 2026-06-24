NATO Genel Sekreteri Rutte: Erdoğan-Trump görüşmesi çok kritik

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Rutte, "Erdoğan-Trump görüşmesi çok kritik olacak. Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullanırken, Trump ise Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan için katılacağını vurguladı. Trump; Zirveye Erdoğan için gidiyorum. Erdoğan çok güçlü adam. Ülkesini çok seviyor ve çok saygı duyulan bir lider." şeklinde konuştu.