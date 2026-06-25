Trump: NATO'ya Erdoğan için gidiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı basın açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamalarda bulundu. Trump 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin; "NATO Zirvesi'ne Erdoğan için gidiyorum. Zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan ülkesini çok seviyor ve harika işler çıkarıyor. Ordusu çok güçlü. Erdoğan Saygı duyulan çok güçlü bir lider." dedi. Trump kendisine yöneltilen jet uçakları sorusuna ilişkin ise "Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" ifadelerini kullandı.