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Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs Perşembe Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Bugün kaç kişi koronaya yakalandı?

Son dakika haberi... 20 Mayıs 2021 Perşembe günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün 'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüste toplam vaka sayısı kaç oldu? ? İşte vakalardaki son durum...

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs Perşembe Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Bugün kaç kişi koronaya yakalandı?

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 20 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

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