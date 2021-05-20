Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs Perşembe Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Bugün kaç kişi koronaya yakalandı?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs 2021 Perşembe günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüste toplam vaka sayısı kaç oldu? Vakalarda düşüş devam ediyor mu? İşte vakalardaki son durum...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 20 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.
20 MAYIS
19 MAYIS 2021
18 MAYIS 2021
17 MAYIS 2021
16 MAYIS 2021
15 MAYIS 2021
14 MAYIS 2021
13 MAYIS 2021
12 MAYIS 2021
11 MAYIS 2021
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi kartı kullananları kapsıyor! Borcun bitmesini etkilemiyor! Asgari ödeme tutarı...
- Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...
- İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...
- Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?
- Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...
- Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?
- OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?
- Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- 6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...
- Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...
- Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...
- Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...