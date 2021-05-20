Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs Perşembe Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Bugün kaç kişi koronaya yakalandı?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 20 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

20 MAYIS

19 MAYIS 2021