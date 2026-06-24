CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kadir İnanır'ın ablasına acı veda: Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Soner Arıca’nın annesi ve usta oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, dün hayatını kaybetti. Arıca, bugün memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar