Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! Teklifi elinin tersiyle itti

Türk televizyonlarının unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", atv ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 22 yarışmacının 5 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ettiği yarışmanın son bölümünde Karabük'ten katılan Sümeyye Akçasu, cesur kararları ve stratejik hamleleriyle geceye damga vurdu. Astronot olmayı hedefleyen genç yarışmacı, kritik anlarda sergilediği performansla dikkat çekerken, karşısına çıkan yüksek teklifi kabul etmeyerek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.