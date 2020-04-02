Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri tek tek açıkladı! Türkiye'de hangi illerde koronavirüs vakası görüldü? İşte illere göre vaka sayıları |Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri tek tek açıkladı! Türkiye'de hangi illerde koronavirüs vakası görüldü? İşte illere göre vaka sayıları... Bakan Koca canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin koronavirüs haritasını açıkladı. Türkiye'ye hangi illerde kaç koronavirüs vakası görüldü? İstanbul'da kaç koronavirüs vakası var? İstanbul'da koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? sorularını Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası yanıt buldu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri tek tek açıkladı! Türkiye'de hangi illerde koronavirüs vakası görüldü? İşte illere göre vaka sayıları... Bakan Koca canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin koronavirüs haritasını açıkladı. Türkiye'ye hangi illerde kaç koronavirüs vakası görüldü? İstanbul'da kaç koronavirüs vakası var? İstanbul'da koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? sorularını Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası yanıt buldu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...