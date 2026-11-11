Terörsüz Türkiye için kritik temaslar! Numan Kurtulmuş'tan AK Parti ve DEM Parti'ye ziyaret

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de siyasi parti temasları sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, izleme komisyonuna ilişkin görüşmeler çerçevesinde siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. İlk ziyaretini CHP'ye gerçekleştiren Kurtulmuş'un yeni durakları AK Parti ve DEM Parti olacak. Peki, görüşmelerde hangi başlıklar ele alınacak? İzleme komisyonuna ilişkin süreç nasıl ilerleyecek? Meclis'teki son gelişmeleri ve siyasi kulislerde konuşulanları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktarıyor.