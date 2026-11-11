Pakistan Çevre Bakanı Şezra Mansab A Haber'e konuştu: "Türkiye'nin ev sahipliğinden gurur duyuyoruz, bölgesel ittifak daha da genişleyecek!"

Dünyanın en kritik çevre buluşmalarından biri olan COP31 İklim Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ve bakanları ağırlayan Türkiye'de, kardeş ülke Pakistan'dan tarihi mesajlar geldi. Antalya'daki zirve kapsamında A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Pakistan Çevre Bakanı Şezra Mansab, Türkiye'nin ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken; iklim adaleti arayışından güneş enerjisindeki tarihi "çatı üstü devrimine" ve Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki stratejik barış ittifakına kadar birçok önemli konuyu değerlendirdi.