Samed Ağırbaş'tan küresel lobilerе rest: "Bizim olduğumuz masaya ne yapay et gelebilir ne de tarımı azaltmak"

9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 Zirvesi'nde Türkiye rüzgarı esiyor. Zirvenin nabzını tutan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un canlı yayında ağırladığı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi hitabıyla başlayan zirvede Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık hareketinin ilk kez ana gündem maddesi haline geldiğini vurguladı. Ağırbaş, Türkiye'nin liderliğinde zirvenin artık bir "uygulama COP'una" dönüştüğünü belirterek, küresel lobilerin yapay et ve tarımı kısıtlama dayatmalarına karşı çok net mesajlar verdi.