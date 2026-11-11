İzmir'deki fabrika faciasında kahreden detay! İlk iş gününde 3 saat sonra can verdi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada yaşamını yitiren 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere fabrikada ilk kez çalışmaya başlayan Ünaldı'nın, işe girişinden yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği öğrenildi. Bozköy Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı'nın oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Yakınlarının güçlükle teskin ettiği acılı anne ayakta durmakta zorlanırken, Göksel Ünaldı kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.