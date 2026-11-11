Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi! Fransız gemisine Türkiye'den izin

Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan'ın elektrik kablosu döşeme projesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kerpe Adası açıklarında çalışma yapacak Fransız gemisinin Türkiye'den izin talep ettiği ve Ankara'nın bu talebe onay verdiği belirtildi. Gelişme, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatı ve Doğu Akdeniz'deki yetki tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Fransız gemisine verilen izin ne anlama geliyor? Yunanistan'da gelişme nasıl değerlendiriliyor? Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktarıyor.