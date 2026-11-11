İstanbul ve çevresinde hava tamamen değişiyor: Yalancı baharın ardından fırtına ve kutupsal soğuk geliyor

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe kritik uyarılar gelirken, megakent başta olmak üzere çok sayıda ilde hava dengeleri tamamen değişiyor. Sıcaklıkların 22 dereceye kadar çıkacağı birkaç günlük "yalancı bahar"ın ardından fırtına, sağanak ve ani sıcaklık düşüşü bekleniyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci'ye canlı yayında gelişmeleri aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, fırtına ve hafta sonu beklenen sert soğuk cephe geçişine karşı vatandaşları uyardı.