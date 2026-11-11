Türk Devletleri Teşkilatı siber tehditlere karşı tek yumruk! Ortak güvenlik mekanizmaları güçlendiriliyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), siber tehditler ve uluslararası suç ağlarına karşı ortak mücadele için harekete geçti. Türk dünyasında güvenlik iş birliğinin kapsamını genişletmeyi hedefleyen kararlar, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kabul edilen bildirgede yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenliğin kara, hava ve deniz güvenliği kadar hayati olduğunu vurgulayarak Türk devletleri arasında siber iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.