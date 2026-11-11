SON DAKİKA
GÜNDEM
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
SPOR
ÖZEL HABER
VİDEO
RESMİ İLAN
CANLI YAYIN
ULUSLAR LİGİ
-°C
CANLI YAYIN
Herhangi bir zaman
Zaman aralığı seçin
Herhangi bir zaman
Son 24 saat
Son 7 gün
Son 30 gün
Tarih aralığı
Tamam
Haber
Haber türü seçin
Haber
Galeri
Video
Kategori
Kategori seçin
Gündem
Ekonomi
Yaşam
Dünya
Magazin
Özel Haber
Sağlık
Teknoloji
Televizyon
Eğitim
Otomobil
Aktüel
Memurlar
Tarih
Din
Analiz
Uluslararası Antalya Film Festivali
Rio - 2016
Günün Hadisi
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
Trabzonspor
Başakşehir
ARA
CANLI YAYIN
ULUSLAR LİGİ
Haberler
SON DAKİKA
ÖZEL HABER
ANALİZ
PORTRE
YAZARLAR
GALERİ
KATEGORİLER
GÜNDEM
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
DÜNYA
MAGAZİN
SAĞLIK
OTOMOBİL
TARİH
MEMURLAR
EĞİTİM
VİRAL
TEKNOLOJİ
DİN
RESMİ İLANLAR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
İZLE
VİDEO
ÖZEL VİDEO
KLİPLER
TELEVİZYON
YAYIN AKIŞI
FREKANSLAR
KÜNYE
•
ARŞİV
•
BİZE ULAŞIN
•
RSS
•
GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Programlar
Özel Video
Gündem
Yaşam
Dünya
Spor
Ekonomi
Teknoloji
Televizyon
Otomobil
Haberler
WebTV
Otomobil Videoları
Sıradaki Videolar
Gündem
Türk Devletleri Teşkilatı siber tehditlere karşı tek yumruk! Ortak güvenlik mekanizmaları güçlendiriliyor
Gündem
"Bizim olduğumuz masaya ne yapay et gelebilir ne de tarımı azaltmak"
Gündem
Pakistan Çevre Bakanı Şezra Mansab A Haber'e konuştu
Gündem
İsrail ordusu Gazze'yi yeniden bombaladı!
Yaşam
Telefonu çaldı, acı haberi veremedi! Van'da yürek burkan anlar
Giriş Tarihi:
11 Kasım 2026 17:47
ahaber.com.tr Haber Merkezi
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İkinci el araç piyasasında durgunluk
İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Peki, bu durum ne kadar sürecek? Uzmanlar, sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el piyasasında satışları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Detaylar haberimizde.
Sonraki Video
2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi netleşti! Hangi araç ne kadar ödeyecek?
Sıradaki Videolar
Gündem
Türk Devletleri Teşkilatı siber tehditlere karşı tek yumruk! Ortak güvenlik mekanizmaları güçlendiriliyor
Gündem
"Bizim olduğumuz masaya ne yapay et gelebilir ne de tarımı azaltmak"
Gündem
Pakistan Çevre Bakanı Şezra Mansab A Haber'e konuştu
Gündem
İsrail ordusu Gazze'yi yeniden bombaladı!
Yaşam
Telefonu çaldı, acı haberi veremedi! Van'da yürek burkan anlar
Gündemden Videolar
Erzurum'da barınakta pitbull dehşeti! 3 görevliyi ısırdı, sahibi 4 çalışanı darbedip kaçtı
Ümraniye'de şantiye alanında vinç devrildi
Fransız gemisi Türkiye'den izin istedi! Ankara'dan onay çıktı
Meclis'te Terörsüz Türkiye mesaisi! Kurtulmuş'tan kritik tur
İlk iş gününde 3 saat sonra öldü! Annesinin feryadı yürek yaktı
Eyüpsultan'da gecekondu alevlere teslim! 1 kişi hayatını kaybetti
SOLOTÜRK'te görev değişimi! Yeni Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Erhan Aydemir oldu