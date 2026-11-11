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İkinci el araç piyasasında durgunluk
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İkinci el araç piyasasında durgunluk

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Peki, bu durum ne kadar sürecek? Uzmanlar, sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el piyasasında satışları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Detaylar haberimizde.

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