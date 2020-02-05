05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.02.2020

Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama |Video

Son dakika haberine göre; İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan kazaya ait ilk bilgileri A Haber canlı yayınında paylaştı. Bakan Turhan, uçağın içerisinde 177 yolcunun olduğunu ve şu ana kadar bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Pegasus'a ait uçak pistten çıktı! Kaza neden oldu?
Pegasus'a ait uçak pistten çıktı! Kaza neden oldu?
Pegasus uçağı pistten çıktı! Bakan Turhan'dan ilk açıklama
Pegasus uçağı pistten çıktı! Bakan Turhan'dan ilk açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı
Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçak pistten çıktı
Van'a giden Bakan Soylu'dan ilk açıklamalar!
Van'a giden Bakan Soylu'dan ilk açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi
Van'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi
Bakan Soylu helikopterle çığ bölgesine hareket etti
Bakan Soylu helikopterle çığ bölgesine hareket etti
Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü o anları anlattı
Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü o anları anlattı
Başkan Erdoğan açıkladı: Füze sistemini Suriye sınırımıza yerleştirereceğiz
Başkan Erdoğan açıkladı: Füze sistemini Suriye sınırımıza yerleştirereceğiz
Çığ faciası! 100 kişilik ekip yola çıktı
Çığ faciası! 100 kişilik ekip yola çıktı
Bakan Albayrak'tan esnafa faizsiz kredi müjdesi
Bakan Albayrak'tan esnafa faizsiz kredi müjdesi
Daha Fazla Video Göster