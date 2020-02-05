Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama |Video

Son dakika haberine göre; İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan kazaya ait ilk bilgileri A Haber canlı yayınında paylaştı. Bakan Turhan, uçağın içerisinde 177 yolcunun olduğunu ve şu ana kadar bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını ifade etti.