Pegasus'a ait uçak pistten çıktı! Uzman isim kaza sebebini A Haber'e değerlendirdi

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. Ardından uçakta yangın meydana geldi. Uçağın içindeki yolcular tahliye edildi. Pegasus'a ait uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan kısa süre sonra A Haber canlı yayınına bağlanan kaza kırım uzmanı Beyazıt Karataş kazayı değerlendirdi. Beyazıt Karataş, "Görüntüleri izlediğimiz kadarıyla hemen şöyle paylaşalım, kötü hava şartlarından kaynaklanan bir kaza... İlk gözlem olarak hava şartları görünüyor. Bu durumda pilotlar uçağı pistte tutmakta zorlanıyor. Lastiklerle pist arasında temasın kaybolmasında kaynaklanan bir kaza olduğu görünüyor." ifadelerini kullandı.