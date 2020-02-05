Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasının ardından ölü yaralı var mı sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıkarak kaza yaptı. Uçağın İzmir – İstanbul seferini yaptığını ve kazanın iniş sırasında olduğu belirtildi. Kaza sonrası uçak kırım ifadesinin kullanılmasının ardından uçak kırım ne demek sorusuna yanıt aranıyor. Kırıma uğramak nedir? İşte detaylar…
Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı? Uçak kırım ne demek? İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. İzmir İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev aldı. Havalimanı itfaiyeleri ilk müdahaleyi yaparken yolcular tahliye edildi. Kazanın ardından uçak kırım ifadesi kullanılıyor. Peki, uçak kırım ne demek? Kırıma uğramak nedir? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler…
SABİHA GÖKÇEN UÇAK KAZASI ÖLÜ YARALI VAR MI?
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Uçakta 177 kişi var, can kaybı yok. Sert bir iniş yapması sonucu oluştu. Pistten çıkarak araziye saplandı." açıklamasında bulundu.
UÇAK KIRIM NE DEMEK?
Kırım, bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.
Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir. Bu çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.
Kırımı uğramak sözü havacılık terimlerinden biridir. Kırıma uğradı ifadesi geçiyorsa 'ölümlü' bir kaza olmadığı anlamına geliyor. Kırım kelimesi yaralanmalı durumlarda uçak veya helikopterin de kısmen sağlam olduğu durumlar için kullanılan bir ifade.
Uçak kazasında ölüm durumu varsa 'kırım ifadesi kullanılmaz. Bu durumda olay için kaza ifadesi tercih edilir. Havacılıktaki terimler şu şekilde özetlenebilir;
Kaza : En az bir kişinin hayatını kaybettiği, hayati tehlike atlattığı ya da bir donanımın tamamen zarar gördüğü hadiselerdir.
Kırım : Bir donanıman geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.
Olay : Herhangi bir kimsenin yaralanmadığı, donanımın hasara uğramadığı ancak emniyetsiz bir durumun ortaya çıktığı hadiseler için bu ifade kullanılır.
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