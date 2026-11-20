Kurye kılığında eve girip yüklü miktarda para çaldılar! Uzman isimden dolandırıcılık ve gasp uyarısı

Kendilerini kurye gibi tanıtarak "Paketiniz var." bahanesiyle bir eve zorla giren şüpheliler, yüklü miktarda para çaldı. Peki, benzer olaylara karşı vatandaşlar hangi önlemleri almalı? Kapıya gelen şüpheli kişilere karşı nasıl davranılmalı? A Haber Muhabiri Yağmur Aksu'nun konuğu olan Gasp Büro Amiri-Başkomiser Suat Karagaç, alınması gereken güvenlik önlemlerini değerlendirdi.