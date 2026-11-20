Arakan'daki soykırım Lahey'de tescillendi! Uluslararası Adalet Divanının kararı Gazze için emsal olur mu?

Birleşmiş Milletlerin başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım gerçekleştirdiğine hükmetti. Divanın tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu bulduğu belirtilirken kararın Gazze'deki soykırım davasına olası etkileri de gündeme geldi. Peki, Lahey'deki bu karar Gazze için emsal teşkil eder mi? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Fatih Özyar aktardı.