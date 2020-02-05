05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
SABİHA GÖKÇEN UÇAK KAZASI SON DAKİKA: HANGİ UÇAK KAZA YAPTI?

Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika gelişmesi ajanslara düştü. İstanbul Sabiha Gökçen'de 'na ait uçak pistten çıktı. Ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi yok. Peki, pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uça kaza yaptı? İşte detaylar…

Sabiha Gökçen hangi uçak kaza yaptı? Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika! Pistten çıkan uçak kodu kaç? İstanbul Sabiha Gökçen'de 'na ait uçak, iniş sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçak pistten çıktı! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS'A AİT UÇAK PİSTTEN ÇIKTI! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

ÖLÜ YARALI VAR MI?

Yolcuların tahliye edildiği belirtilirken henüz ölü yaralı olduğuna ilişkin bir bilgi yok.

HANGİ UÇAK KAZA YAPTI?

Uçağın İzmir – İstanbul seferini yaptığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN