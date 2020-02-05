Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?

Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika gelişmesi ajanslara düştü. İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. Ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi yok. Peki, pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uça kaza yaptı? İşte detaylar…

Sabiha Gökçen hangi uçak kaza yaptı? Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika! Pistten çıkan uçak kodu kaç? İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak, iniş sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

ÖLÜ YARALI VAR MI?

Yolcuların tahliye edildiği belirtilirken henüz ölü yaralı olduğuna ilişkin bir bilgi yok.

HANGİ UÇAK KAZA YAPTI?

Uçağın İzmir – İstanbul seferini yaptığı belirtildi.