22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Restoran ve kafeler açılacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı

Son dakika: Restoran ve kafeler açılacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2021 14:14
Güncelleme:22.01.2021 15:01
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan "Restoran ve kafeler açılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Sıkı tutulacağı daha önce de söylendi, maalesef tutulmuyor. Başarılı bir süreç var bunu riske atmak istemiyoruz. Endişelerimiz var, kabine toplantısında ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan "Restoran ve kafeler açılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Sıkı tutulacağı daha önce de söylendi, maalesef tutulmuyor. Başarılı bir süreç var bunu riske atmak istemiyoruz. Endişelerimiz var, kabine toplantısında ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Okullar 15 Şubatta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir? SON DAKİKA: OKULLAR 15 ŞUBAT'TA AÇILACAK MI? RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Son dakika: 2. parti aşılar ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan tarih verdi SON DAKİKA: 2. PARTİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ankara'daki DEAŞ operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı
Ankara'daki DEAŞ operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı
Bakanlık 'İBB'nin ekmek satışı kaldırılıyor' haberini yalanladı
Bakanlık 'İBB'nin ekmek satışı kaldırılıyor' haberini yalanladı
Başkan Erdoğan'dan usta kaleme son görev
Başkan Erdoğan'dan usta kaleme son görev
Sağlık Bakanlığı hazırladı: Su için 10 uyarı
Sağlık Bakanlığı hazırladı: Su için 10 uyarı
OECD İstanbul Merkezi açılıyor!
OECD İstanbul Merkezi açılıyor!
Bir gece ansızın gelebiliriz
"Bir gece ansızın gelebiliriz"
Reform paketinde neler olacak?
Reform paketinde neler olacak?
Erken seçim açıklaması
Erken seçim açıklaması
2. parti aşılar ne zaman gelecek?
2. parti aşılar ne zaman gelecek?
Restoran ve kafeler açılacak mı?
Restoran ve kafeler açılacak mı?
Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması!
İşte PAK Timi
İşte "PAK Timi"
Daha Fazla Video Göster