Son dakika: Restoran ve kafeler açılacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan "Restoran ve kafeler açılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Sıkı tutulacağı daha önce de söylendi, maalesef tutulmuyor. Başarılı bir süreç var bunu riske atmak istemiyoruz. Endişelerimiz var, kabine toplantısında ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan "Restoran ve kafeler açılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Sıkı tutulacağı daha önce de söylendi, maalesef tutulmuyor. Başarılı bir süreç var bunu riske atmak istemiyoruz. Endişelerimiz var, kabine toplantısında ele alacağız." ifadelerini kullandı.