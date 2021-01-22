Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

2. PARTİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Onay çıktı, 10 milyon gelecek

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Sıkı tutulacağı daha önce de söylendi, maalesef tutulmuyor. Başarılı bir süreç var bunu riske atmak istemyoruz. Endişelerimiz var, kabine toplantısında ele alacağız.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ

Erken seçim söz konusu değil, takvim haziran 2023'tür.

REFORM PAKETİNDE NELER OLACAK?

Önümüzdeki haftalar içinde açıklamamızı yapacağız.

SİNCAR'A OPERASYON OLACAK MI?

Benim bir sözüm var; bir gece ansızın gelebiliriz