Altın fiyatları geriledi, kuyumcularda hareketlilik arttı! En çok hangi altın türü tercih ediliyor?

Altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıları ve vatandaşları yeniden kuyumculara yöneltti. Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşların hangi altın türlerine ilgi gösterdiği merak konusu oldu. Peki, gram altın mı, çeyrek altın mı yoksa bilezik mi daha çok tercih ediliyor? Altın piyasasındaki son durumu ve vatandaşların tercihlerini Bursa'dan A Haber muhabiri Fatih Mısır ve kuyumcu Ersen Taş aktardı.