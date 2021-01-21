Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Aşılama çalışmaları hızla ilerlerken şimdi akıllarda bazı sorular var. Kısıtlamalar esneyebilir mi? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Aşılama çalışmaları hızla ilerlerken şimdi akıllarda bazı sorular var. Kısıtlamalar esneyebilir mi? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Aşı kapsayıcılığı dünyaya örnek olan bir biçimde ülkemizde hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir hafta gibi kısa bir sürede 1 milyon dozun üzerine çıkmış durumdayız.
10 MİLYON DOZ AŞI NE ZAMAN GELECEK?
Sağlık Bakanlığımız Sayın Bakanımız bu konuda tedarik ve lojistik konusunda çabalarını maksimum düzeyde devam ettiriyorlar. Önümüzdeki hafta içerisinde ikinci parti aşıların da geleceği hususunda açıklamaları olmuştu. Tarih vermek yanıltıcı olabilir ama tedarikte bir zorluk yaşamayacağımızı bu kadar yoğun çabayla düşünmüyorum.
KISITLAMALAR ESNETİLEBİLİR Mİ? RESTORAN VE KAFELER AÇILABİLİR Mİ?
Biliyoruz ekonomik olarak çok zor durumdalar teşvikler, desteklerle ayakta kalıyorlar ama şu anda yaşamsal bir mücadele sürdürüyoruz tüm dünyada ve Türkiye'de o nedenle baka sayılarımızdaki azalmayı biraz daha sağlayana kadar bu sektörün açılmasıyla ilgili hususun kendi kişisel görüşüm olarak ertelenmesi daha öne çıkıyor gibi. Yaz dönemine kadar bahar dönemine kadar dişimizi sıkacağız.
OKULLAR 15 ŞUBAT'TA AÇILACAK MI?
Şubat 15'e daha 3 hafta zamanımız var. Görüşmelerimiz Milli Eğitim Bakanlığıyla üst düzeyde devam ediyor. Amacımız çocuklarımızı bir an önce öğretmenlerine okullarına kavuşturmak. Zannediyorum bu şekilde gidilirse 15 Şubat'ta kademeli eğitime tekrar ilk okuldan başlayarak geçilebilir.