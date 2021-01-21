Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?

KISITLAMALAR ESNETİLEBİLİR Mİ? RESTORAN VE KAFELER AÇILABİLİR Mİ?

Biliyoruz ekonomik olarak çok zor durumdalar teşvikler, desteklerle ayakta kalıyorlar ama şu anda yaşamsal bir mücadele sürdürüyoruz tüm dünyada ve Türkiye'de o nedenle baka sayılarımızdaki azalmayı biraz daha sağlayana kadar bu sektörün açılmasıyla ilgili hususun kendi kişisel görüşüm olarak ertelenmesi daha öne çıkıyor gibi. Yaz dönemine kadar bahar dönemine kadar dişimizi sıkacağız.