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Son dakika: Ramazan'da 22 ilde yeni kısıtlama

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Giriş: 23.03.2021 10:18
Güncelleme:23.03.2021 10:21
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantılarının birinci gündem maddesi olan illerin renk ve risk haritasındaki durumları önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere gebe. Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı.
22 ilde yeni kısıtlamalar gündemde! Kritik tarih Ramazan ayı 22 İLDE YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE! KRİTİK TARİH RAMAZAN AYI
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