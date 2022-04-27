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Son dakika: Putin-Zelenskiy görüşmesi olacak mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama

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Giriş: 27.04.2022 10:10
Son dakika haber... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de mümkün olacak" dedi. Karadeniz’deki mayın tehlikesine ilişkin olarak Bakan Akar, "Boğaza giriş-çıkış kontrol edip ek tespit radarları koyduk" dedi. Montrö anlaşmasının ihlali ile ilgili sorulara Akar, "Şu ana kadar boğazdan herhangi bir şekilde geçiş olmadı" cevabını verdi.
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