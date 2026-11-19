COP31'de son güne doğru! Antalya'daki zirvede neler yaşanıyor?

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da 11'inci gününde devam ediyor. Zirvenin Yeşil Bölge alanında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri renkli görüntülere sahne olurken, konferansın son gününe ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Peki, COP31'in 11'inci gününde hangi etkinlikler gerçekleştiriliyor? A Haber muhabiri Abdullah Ünver, Antalya'daki zirve alanından son gelişmeleri aktardı.