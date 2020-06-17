Türk komandoları Haftanin'de! Pençe-Kartal Harekatı'nda dikkat çeken Sincar detayı

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki stratejik terör hedeflerinin etkisizleştirilmesi amacıyla başlattığı operasyonlara devam ediyor.

48 saat önce çok geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen Pençe-Kartal Harekatı'nın ardından, Haftanin bölgesindeki PKK'lı teröristlere yönelik havadan ve karadan büyük bir operasyon başlatıldı.

Kara ve hava birliklerinin yanı sıra İHA ve SİHA'lar tarafından da desteklenen operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi aynı merkezden birlikte yönetti.

PEKİ HAFTANİN NEDEN ÖNEMLİ? ASKERİ HAREKATIN AMACI NE?

Yeni Şafak'ın haberine göre Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Haftanin bölgesinin PKK'nın doğu ile batı arasında irtibatını sağlayan ve örgüt elemanlarının eğitim gördüğü stratejik bir yer olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin bir süredir burada operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Pekin, operasyonun nihai hedefinin ve stratejik önemini şu cümlelerle anlattı:

"Buradaki olaylara Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG ile birlikte bakmamız gerekiyor. Bu bölge hem Irak'a hem de Suriye'ye malzeme akışını ve insan akışını sağlayan bir bölge. Bu bölgeyi kontrol ettiğiniz zaman Sincar'daki sızmaları da kontrol edebilirsiniz. Haftanin'deki operasyon, Sincar'a daha sonra yapılacak bir harekatın da öncüsü olabilir."

Irak ve Suriye arasında terörist ve malzeme geçişlerinin engellenmesi için bu bölgenin mutlaka terörden temizlenmesi gerektiğini belirten Pekin, "PKK, Türkiye'den terörist akışı sağlayamayınca Suriye'nin kuzeydoğusundan eleman devşiriyor. O bölgeden gelen teröristler bu bölgede eğitiliyor. Bunların bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı da Suriye'ye tekrar gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÖLGEDE GÜVENLİ BÖLGE İNŞA EDİYOR

Türkiye'nin yeni dönemdeki terörle mücadele stratejisinin PKK'yı sınırlarının ötesinde karşılamak olduğunu belirten Pekin, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri resmi olarak olmasa da bölgede güvenlik bölge kuruyor. Türkiye topraklarını terörden tecrit etmek adına böyle bir yöntem izleniyor"

BÖLGEDE 7 FARKLI ASKERİ ÜS VAR

Haftanin bölgesine uzun süredir operasyonlar yapıldığının bilgisini de paylaşan Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz bu bölgelere geçtiğimiz yıllarda bir takım operasyonlar yaptık. Bir tanesi Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonu idi. Hakurk bölgelerinden gelebilecek sızmalara karşı yapılan operasyondu. Pençe-3 Harekatı da Haftanin bölgesine yapılmıştı. Haftanin bölgesinde Kiril üs bölgesi dahil, 7 değişik üs bölgesi var. Şimdi böyle baktığımızda Türkiye bu konuda tedbir almış. 25 Mart 2020 ve yine Nisan 2020'de bu bölgede sızmalardan dolayı şehitlerimiz vardı. İki farklı saldırıda toplamda 3 şehit verdik."